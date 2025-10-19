猫が『高い声で鳴く』ときの理由3つ 1.甘えたい・注意を引きたいとき 猫が高い声で鳴く理由で多いのが、飼い主さんに甘えたい、または注意を引きたいときです。 高い鳴き声は子猫が母猫に対して使うものなのですが、飼い猫の場合は、成猫になっても飼い主さんは母猫の代わりなので、いつまでも子猫の気分が抜けないもの。 そのため「ニャーン」や「ミャーミャー」といった高く甘えるように鳴き、どう