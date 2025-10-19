ME:I ME:Iが18日、千葉市美浜区の幕張メッセで開催された『Rakuten GirlsAward 2025 AUTUMN/WINTER』に出演した。メンバーのKOKONAが体調不良のため欠席。また、現在活動休止中のメンバー３人を除いた７人でパフォーマンス。「Click「MUSE」をはじめ「Royal Energy」「キラキラ」「THIS IS ME:I」をキュートかつ、キレキレのダンスパフォーマンスで魅了した。