食楽web 東京・麻布十番の商店街にある老舗煎餅店『たぬき煎餅』。昭和23年創業の同店では、“直焼き”の製法を守り続ける手焼き煎餅が名物です。 お店の前には狸がいっぱい！ 看板商品の「たぬき煎餅」は、狸のカタチをした可愛らしさが目を引きます。素材は厳選した国産うるち米を使用していて、職人が一枚ずつその場で焼き上げるので、パリっとした食感と香りが別格なのです。 「ざわめ狸」。甘辛い醤油味、青のり