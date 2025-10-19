世界ボクシング協会（WBA）女子ミニマム級王者の黒木優子（真正）が18日、ドイツのハンブルクで世界ボクシング機構（WBO）同級王者のザラ・ボルマン（ドイツ）との王座統一10回戦に臨み、1―2の判定で敗れた。2度目の防衛に失敗し、王座から陥落。34歳の黒木の戦績は25勝（10KO）9敗2分け。（共同）