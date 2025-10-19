東方神起のチャンミンが、俳優・葵わかなと神尾楓珠がW主演を務める、ABCテレビ・テレビ朝日系日10ドラマ『すべての恋が終わるとしても』（毎週日曜後10：15※第2話のみ後10：30）のスピンオフドラマ『いつまでも、そばにいるとは限らない』（第2話放送後TVer配信）に出演し、犬の声を初めて担当する。【場面写真】チャンミンが声を演じる犬をかわいがる藤原丈一郎本編は、“忘れられない恋”をテーマにした切ない群像ラブス