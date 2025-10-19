特急「Mt.Fuji御殿場」1月も運転JR東日本が2025年10月17日、冬の臨時列車として特急「Mt.Fuji御殿場」を2026年1月17日に運転すると発表しました。【画像】これが「東京駅と御殿場駅を結ぶJR特急」の運転時刻ですこの列車は、富士山や御殿場エリアへの臨時列車として、東京〜御殿場間を1往復します。所要時間は、東京発（行き）が1時間46分、御殿場発（帰り）が2時間ちょうど。車両はE257系電車5両編成で、全車指定席です。ち