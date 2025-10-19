鳥取県境港市は１８日、国勢調査の６０歳代の女性調査員が、調査対象の１０１世帯を整理する書類などを紛失したと発表した。書類には調査員が聞き取った世帯主名や世帯人数、住所といった個人情報が書かれ、聞き取りを終えていない世帯などは未記載だった。紛失に気付いた調査員が１７日、市に報告。市が捜しても見つからず、境港署に紛失届を出した。悪用は確認されていないという。