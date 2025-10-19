立命館大などを運営する学校法人立命館の創立１２５周年式典が１８日、京都市左京区の国立京都国際会館で開かれ、法人関係者や卒業生ら約１０００人が節目を祝った。首相などを務めた西園寺公望が１８６９年に私塾として開き、１９００年、立命館大の前身・京都法政学校が設立された。現在は２大学と付属中学・高校４校、小学校１校を運営し、計約５万人が学ぶ。式典では、大学院を修了した華道家元池坊の池坊専好次期家元が