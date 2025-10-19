◇フランス1部モナコ1―1アンジェ（2025年10月18日フランス・アンジェ）モナコのMF南野拓実（30）が親善試合（14日）でブラジルを破った日本代表戦からクラブ復帰後の初戦でアシストを記録した。後半25分から出場すると、2分後に後方からのパスをダイレクトで前線につないでFWバログンの先制点を演出。チームは後半35分に追いつかれて1―1で引き分け、ポコニョーリ新監督の初陣を白星で飾ることはできなかった。南野と