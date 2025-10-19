チャールズ国王の弟アンドルー王子（６５）が１７日にヨーク公爵の称号などを返上すると発表した。国王と１０分間の電話会談で称号を放棄するよう指示されたという。英紙ミラーが１８日、報じた。アンドルー王子は、性的虐待罪などで起訴され公判前に自殺した故ジェフリー・エプスタイン元被告との関係や、中国のスパイ容疑者とのつながりなど、多くの疑惑があり、批判されていた。チャールズ国王はアンドルー王子の長年のス