スペイン１部レアル・ソシエダードの日本代表ＭＦ久保建英が、１９日のアウェー・セルタ戦の遠征メンバーから外れたと、スペイン紙「ムンド・デポルティボ」などが報じた。久保は日本代表の一員として参加した先月の米国遠征におけるメキシコ戦で左足首を負傷。痛みが引かない中でプレーを続け、今月の代表活動にも参加。治療の甲斐あって１４日のブラジル戦に先発して後半９分までプレーした。そして代表期間明けのセルタ戦