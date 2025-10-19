台湾の最大野党・国民党は、18日に実施した党員による主席選挙で、唯一の女性候補の鄭麗文氏が当選したと発表しました。【映像】台湾野党・国民党の新主席 中国との連携重視台湾メディアなどによりますと、主席に選ばれた鄭麗文氏は55歳の前立法委員で、中国との連携を重視する立場を取っていて、中国から距離を置く与党・民進党を厳しく批判しています。今回の主席選挙は鄭氏のほか、元台北市長らあわせて6人の候補が争い、