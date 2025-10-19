ケイト・スペード ニューヨークから、2025年10月15日（水）、新作オードパルファム「ケイト・スペード ポップ」が登場します。鮮やかなピンク～パープル～オレンジのグラデーションボトルに包まれた香りは、フルーツとフローラル、ウッディが融合したハッピーな調香。キャンペーンビジュアルも大胆で、自由でポップな世界観を表現しています。香り