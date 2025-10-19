岩手・奥州市で18日、子グマが保育園の敷地内に現れ、その様子が撮影されました。奥州市の保育園で撮影されたのは、すべり台など園庭の遊具のすぐそばにいる黒い子グマです。子グマは、あたりを警戒するようなそぶりも見せずフェンス沿いを走り、一時、居座りました。この時、園内には園児1人と職員がいましたが、部屋の中にいて事なきを得ました。子グマはその後、園の外の林のある方へと逃げていったということです。また、秋田