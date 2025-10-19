中国国防部は17日午後付で、中央軍事委員会の規律検査委員会と監察委員会は、中国共産党中央政治局委員の何衛東中央軍事委員会副主席、中央軍事委員会委員委政治工作部の苗華前主任ら中国人民解放軍の高級幹部9人の中国共産党党籍と軍籍をはく奪すると発表した。まだ手続きが残るが、はく奪は決定事項という。中国国防部は9人の処分について、「反腐敗闘争」の一環であり、立件審査と調査を行ったところ、規律に対する重大な違反が