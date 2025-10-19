幼い少女とその父親が並んで歩く姿と、13年後に同じ構図でそれを再現した姿を写した2枚の写真がThreadsに投稿され、話題となっています。投稿したのは、高1・中2・小3の三姉妹の父で、家族の日常をSNSで発信中のOTORNさん（＠_otorn_）。写真に写っているのは、当時1歳の次女です。13年経っても変わらない父の若々しさと、成長して大人びた次女、そしてひっそりと後ろに写り込む三女の姿に「パパもカッコイイし、娘ちゃんも可愛い