サンリオの人気キャラクター“ハローキティ”と大切な仲間たちを題材にした「ハローキティ なかよし！ふわふわフェイスポーチ 」が、10月中旬から、全国のカプセルトイコーナーにて順次発売される。【写真】双子の妹ミミィやたぬきのトレーシーも！全6種デザイン詳細■小物入れにぴったりなサイズ感今回登場するのは、サンリオの人気キャラクター“ハローキティ”とそのお友だちの顔をデザインした縦幅13cmのフェイスポーチ