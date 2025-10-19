兵庫では大昔の恐竜たちが、和歌山ではちょっと昔の名車が疾走しました。一斉にかけだしたティラノサウルスたち。恐竜の町として知られる兵庫県丹波市で「ティラノサウルスレース」が開催されました。参加者らは恐竜の着ぐるみに身を包み全力疾走。思うように走れず転んでしまう場面も。「めっちゃ暑いですね。サウナスーツ着て走ってる気分」一方、和歌山県では、世界遺産・紀伊山地などを舞台に、クラシックカーのツー