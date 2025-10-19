長野市長選は１９日告示され、いずれも無所属で、再選を目指す現職と新人の計５人が立候補を届け出た。長野駅前の大規模再開発事業や公共交通の維持などが争点となる。投開票は２６日。立候補したのは届け出順に、新人で前市議の小泉一真氏（５９）、同じく新人で元世界銀行職員の平本浩一氏（５９）、現職の荻原健司氏（５５）、新人の元福祉施設職員の草間重男氏（７５）、新人の前市議、野々村博美氏（６８）。野々村氏は