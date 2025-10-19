ウクライナのドネツク州ポクロフスク付近で、ウクライナ軍兵士がロシア軍に向けて自走榴弾（りゅうだん）砲を発射する様子＝１０月１５日/Anatolii Stepanov/Reuters（ＣＮＮ）トランプ米大統領は現在の戦線での戦闘凍結を改めて呼び掛けたものの、ロシア軍は依然、ウクライナの長大な前線の複数の部分で前進を続けている。トランプ氏は１８日、首都ワシントンでウクライナのゼレンスキー大統領と会談後、双方とも「今の位置で停止