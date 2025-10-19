ロシアのプーチン大統領が16日にアメリカのトランプ大統領と電話会談した際、ウクライナでの戦闘終結の条件として東部ドネツク州全域の割譲を求めたと、アメリカの「ワシントン・ポスト」が18日、報じました。複数のアメリカ政府高官の話として伝えたもので、プーチン氏はその代わりとして、一方的に併合を宣言した南部ザポリージャ州とヘルソン州、それぞれの一部地域の支配を放棄することを示唆したということです。プーチン氏は