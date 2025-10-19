ドジャース・大谷翔平投手（３１）と家族のプライベートを隠し取りしたと見られる動画がＳＮＳに拡散されて波紋を広げている。一部のファンが大谷が娘の乗ったベビーカーを押し、デコピン、真美子夫人と駐車場から出てくる動画をＸに投稿。「大谷一家はすごく仲良しだね」などとメッセージを載せている。幸せそうな光景とはいえ、私生活を隠し撮りしてアップしていることですぐに?炎上?。批判が集中し、多くのファンがプライバシ