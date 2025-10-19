鶏胸肉がふんわり柔らか。口に入れた瞬間、しみじみおいしい『梅みぞれ煮』。フライパンひとつ、加熱時間はたったの10分で完成。大根おろしと三つ葉がさっぱり感をプラスして、食卓に並べるだけでなんだか元気が湧いてきます！『鶏胸の梅みぞれ煮』のレシピ材料（2人分）鶏胸肉（大）……1枚（約300g） 大根……1/5本（約200g） 三つ葉……1/4束（約10g） 梅干し（塩分10％）……1個（約15g） 塩……ひとつまみ 片栗粉……大さじ1