女子プロゴルファーの吉田優利選手（25）が2025年10月14日、自身のインスタグラムを更新。女子プロゴルファーの渋野日向子選手（26）との2ショットを披露した。仲良しショットを大放出吉田選手は、「最後はひなこさんを圧縮するくらいぎゅっとしてきました」とつづり、渋野選手との仲良しショットを9枚も投稿。一緒に食事を楽しむ様子や笑顔でハグする姿などをみせた。インスタグラムに投稿された写真で、吉田選手はパーカー、渋野