ロバーツ監督（c）SANKEI ＜2025年10月17日（金）（日本時間18日）MLBリーグチャンピオンシリーズ ロサンゼルス・ドジャース対ミルウォーキー・ブリュワーズ＠ドジャー・スタジアム＞ ドジャースがナショナル・リーグチャンピオンシリーズを無傷の4連勝で制し、2年連続のワールドシリーズ進出を決めた。 試合後の会見に臨んだデーブ・ロ