１８日、博覧会でアクロバット飛行を披露する陸軍「風雷」飛行表演隊。（天津＝新華社記者／張永進）【新華社天津10月19日】中国天津市で開かれている第7回中国天津国際ヘリコプター博覧会は18日、一般公開に入った。中国人民解放軍陸軍「風雷」飛行表演隊がアクロバット飛行を披露し、来場者を魅了した。１８日、博覧会でアクロバット飛行を披露する陸軍「風雷」飛行表演隊のヘリ。（天津＝新華社記者／張永進）１８日、博覧会