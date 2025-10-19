リアリティ番組のスターで実業家のキム・カーダシアン（44）が、2022年に離婚した前夫でラッパーのカニエ・ウェスト（48）との「有毒な」結婚生活について「目覚めたらどうなるか分からなくて、本当に不安な気持ちだった」と赤裸々に語った。15日にポッドキャスト「Call Her Daddy」に出演したカーダシアンは、ウェストとの8年近くに及んだ結婚生活について「とにかく安心できなかった。肉体的にも感情的にも、そして経済的にも」