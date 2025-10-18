10月16日（現地時間15日、日付は以下同）。ニューオーリンズ・ペリカンズは、ケボン・ルーニーが左ヒザの近位脛腓靱帯（脛骨と腓骨の関節面をつなぐ靭帯）を捻挫したため、2～3週間後に再評価を受けることになると発表した。 今夏のFA（フリーエージェント）戦線で、ルーニーはNBA入りから10シーズンを過ごしたゴールデンステイト・ウォリアーズ