松島聡と白洲迅がW主演を務めるドラマ『パパと親父のウチご飯』。本作は突然元カノから娘を預けられた千石哲（松島聡）と、妻と離婚して息子を引き取った晴海昌弘（白洲迅）が、共同生活をしながら子育てに奮闘していく新感覚ホームドラマだ。10月18日（土）に放送された第3話では、千石の過去が明らかに。かつて家庭の事情で荒れていた千石が、“師匠”である杉田公平（田中要次）との出会いで変わっていく感動のエピソードが展開