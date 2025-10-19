ゆりかもめの開業30周年と映画『ラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会 完結編 第2章』の公開を記念し、2025年10月24日(金)から特別コラボレーション企画が始まります。ゆりかもめの駅員制服に身を包んだ「ニジガク」メンバーの描き下ろしビジュアルが登場するほか、お台場エリアを舞台にしたデジタルスタンプラリーや限定グッズの販売など、ファンにはたまらない企画が盛りだくさんとなっています。【緊急事態発生!?】ニ