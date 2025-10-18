10月17日（現地時間16日）。シャーロット・ホーネッツは、スペンサー・ディンウィディーをウェイブ（保有権放棄）したことを発表した。 32歳のディンウィディーは、196センチ97キロのコンボガード。NBAキャリア11年を誇るベテランは、今夏ホーネッツと契約を結び、プレシーズンゲーム2試合へ出場し、平均15.0分3.0得点1.5リバウンド3.0アシストを残していた。