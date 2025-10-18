10月18日、Ｗリーグフューチャーの2025-26シーズンが開幕し、各地で熱戦が繰り広げられた。 今シーズンからWリーグに参戦したSMBC TOKYO SOLUAは、名古屋市体育館で三菱電機コアラーズと対戦。第1クォーターにSMBCにリードを奪われる展開となるが、WNBA経験も持つ三菱電機のサイーシャ ゴリーがインサイドを支配し、前半を35－29で折り返し