10月18日にウィングアリーナ刈谷で「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON」B1第4節が行われ、宇都宮ブレックスがシーホース三河と対戦。試合終了残り4分28秒の時点で10点のビハインドを背負ったものの、3連続3ポイントシュートなどで追い上げると、同1分17秒に試合をひっくり返し、最終スコア90－82で勝利を収めた。 宇都宮はD.J・ニュービルが27得点5リバウンド7アシスト、