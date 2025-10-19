ジャパネットホールディングス（ＨＤ、長崎県佐世保市）の高田旭人社長は１８日、記者会見し、昨年１０月に開業した長崎市中心部の複合施設「長崎スタジアムシティ」の１年間の来場者数が４８５万人だったと発表した。高田氏は「計画に近い形できている」と話し、２年目は６５０万人を目指すとした。同施設は中核のサッカー競技場「ピーススタジアム」（２万人収容）や商業施設、ホテルなどがあり、ジャパネットＨＤが総額約１