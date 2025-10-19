山口市長選が１９日、告示され、いずれも無所属で、再選を目指す現職・伊藤和貴氏（６７）（自民・公明推薦）と、新人の政治団体代表・佐々木信夫氏（８７）の２人が立候補を届け出た。人口減少対策や子育てと教育環境の充実、観光振興などを主な争点に舌戦が繰り広げられる見通し。投開票は２６日。