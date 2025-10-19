群馬・みなかみ町で18日、住民がクマに襲われる被害が相次ぎ、男女2人が重軽傷を負いました。18日午後1時半すぎ、みなかみ町羽場で「男性がクマに襲われた」と通報がありました。警察によりますと、64歳の男性が自宅の庭先から続く森の中でキノコ採りをしていたところ、クマに襲われたということです。男性は、顔を爪で引っかかれたほか、腰の骨を折るなど重傷です。また午後4時すぎには、北に8kmほど離れたみなかみ町高日向でも、