映画『夢と創造の果てにジョン・レノン最後の詩』より、特報と場面写真が解禁された。【動画】貴重映像がふんだんに！『夢と創造の果てにジョン・レノン最後の詩』特報本作はジョン・レノンの生涯最後の10年間に焦点を当て、ビートルズ解散後も独自に進化を遂げ、革新的な音楽を生み出し、反戦運動の最前線に立った、史上最も影響力のあるポップカルチャーアイコンの一人となった伝説の人物の軌跡をたどる。貴重なアーカ