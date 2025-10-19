オスカー俳優のアル・パチーノが、「ゴッドファーザー」シリーズで共演し、プライベートでも長年交際していたダイアン・キートンさんの訃報を受け、沈黙を破った。【写真】アル・パチーノとダイアン・キートンさんが共演「ゴッドファーザー」フォトギャラリーダイアンさんは現地時間10月11日、肺炎のため79歳で亡くなった。Deadlineによると、アルはリュック・ベッソン監督の新作撮影のため、パリに滞在していることもあり、