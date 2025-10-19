韓米関税後続交渉が大詰めで難航している。具潤哲（ク・ユンチョル）経済副首相、産業通商部の金正官（キム・ジョングァン）長官、金容範（キム・ヨンボム）大統領室政策室長、呂翰九（ヨ・ハング）通商交渉本部長ら韓国政府交渉団はワシントンに総出動して2カ月以上膠着した交渉の妥結に向け総力戦を行っている。韓国が懸念してきた3500億ドルの対米投資パッケージ構成と執行方式、通貨スワップ締結など核心争点をめぐり双方は17