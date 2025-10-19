実の娘に40年間性的暴行を繰り返し、その間に生まれた孫娘にも同じ犯行に及んでいた70代の男に重刑が確定した。韓国法曹界によると、大法院（最高裁）はこの性的暴行犯罪の処罰などに関する特例法違反（親族関係による強姦）などの容疑で起訴された70代の被告の上告を棄却し懲役25年を言い渡した原審を確定した。被告は1985年から最近までの約40年間に277回にわたり娘に性的暴行をした容疑で起訴された。最初の犯行時に小学2年生だ