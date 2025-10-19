イギリス王室は17日、チャールズ国王の弟・アンドルー王子が「ヨーク公爵」など、これまでに得たすべての称号を返上すると発表しました。イギリスのアンドルー王子は17日、声明で「ヨーク公爵」などこれまで授与された称号や栄誉は「今後一切使用しない」と発表しました。理由については「私に対する継続的な批判が国王及び王室の活動に支障をきたしていると結論づけた」としています。アンドルー王子をめぐっては、アメリカの実業