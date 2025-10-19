ロッテは１９日、前ソフトバンク２軍監督の松山秀明氏（５８）の１軍チーフ内野守備走塁コーチ就任が決まったと発表した。松山氏はＰＬ学園出身で桑田、清原のＫＫコンビと同期で、サブロー監督の先輩にあたる。青学大を経てオリックスでプレーした。９８年の引退後はオリックス、阪神、ロッテのコーチを歴任。１７年にソフトバンクの２軍内野守備走塁コーチ、今季から２軍監督を務めていた。松山コーチは「今回、２０１７年