世界的に知られる片づけコンサルタントの“こんまり”こと近藤麻理恵さんがイギリス・ロンドンで講演し、子育て中の人たちに向けて、完璧を追求し過ぎない暮らし方の秘訣を語りました。18日に行われた講演のテーマは「子どもを産んだ後の家庭や人生」。近藤麻理恵さんは第3子が生まれてから、常に整理整頓しなければ、という考え方を変え、「タスクを書き出して優先順位を付け、手放すべきものも判断できるようになった」としたう