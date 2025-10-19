¡ÎJ£±Âè34Àá¡ÏÀîºê £µ¡Ý£³ À¶¿å¡¿10·î18Æü¡¿Uvance¤È¤É¤í¤­¥¹¥¿¥¸¥¢¥à by Fujitsu ÂÇ¤Á¹ç¤¤¤ÎËö¤Ë£µ¡Ý£³¤Ç¾¡Íø¤·¤¿»î¹ç¸å¡¢¥Á¡¼¥à¤ÎÎØ¤«¤é¤½¤Ã¤ÈÎ¥¤ì¡¢¾¡¤Ã¤¿»î¹ç¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¡¢²ù¤·¤½¤¦¤ÊÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤¿Áª¼ê¤¬¤¤¤¿¡£Àîºê¤Î¥Ü¥é¥ó¥Á¤È¤·¤Æ¡¢¤Þ¤µ¤Ë¹¶¼é¤Ç¤Î¿´Â¡¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë»³ËÜÍª¼ù¤Ç¤¢¤ë¡£À¶¿åÀï¡¢Àîºê¤Ï£¶ÆüÁ°¤ËÂçµÕÅ¾Éé¤±¤ÇÇÔÂà¤·¤¿¥ë¥ô¥¡¥ó¥«¥Ã¥×¤Î½à·è¾¡¡¦Âè£²Àï¤ÎÇðÀï¤Î²ù¤·¤µ¤ò¤Ö¤Ä¤±¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢13Ê¬¤Þ¤Ç