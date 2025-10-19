女子中学生に対し「足の関節をおっちゃろー？」などのメッセージを送り脅迫したとして下松警察署は19日、岩国市に住む会社員の19歳の少年を逮捕しました。下松署によりますとこの少年は今月14日、自分が使用する携帯電話から県内に住む女子中学生にたいし「痛さわからせるために足の関節おっちゃろー？」などのメッセージを送信し脅迫した疑いがもたれています。被害者からの届け出をうけ捜査を進めたもの