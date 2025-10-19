2019年8月、アストロズに移籍したマルドナド捕手（右）に声をかけるエンゼルス・大谷＝ヒューストン（共同）米大リーグ、エンゼルスで大谷（現ドジャース）とバッテリーを組んだ捕手マルドナドが18日、インスタグラムで「15年間最高の舞台でプレーできた。引退する時が来た」と現役引退を表明した。39歳で、今季はパドレスでダルビッシュの投球も受けた。2011年にブルワーズでデビューし、アストロズなどでもプレー。通算1230