ガザ地区の和平合意をめぐりイスラム組織ハマスは、死亡した人質とされる2人の遺体を新たに返還しました。【映像】ガザの様子イスラエル国防軍は18日夜、ハマスから人質とみられる2人の遺体が、ガザ地区で赤十字国際委員会に引き渡されたと発表しました。まもなく、イスラエル側に返還される見通しです。遺体が人質と確認された場合、ハマスが返還していない残る遺体は16体となる見通しです。また、イスラエル首相府は18日現