ロッテは19日、松山秀明氏の一軍チーフ内野守備走塁コーチ就任を発表した。なお背番号は後日、発表。松山氏は球団を通じて「今回、2017年のシーズン以来、マリーンズのユニフォームを着ることとなり、本当に嬉しく思いますし、また感謝します。チーム、そしてサブロー監督の期待に応えられる様に精一杯頑張りたいと思います。今、若い選手が多くこれからのチームだと思いますので、基本を大事に、勝ちに貢献出来る選手を育てて