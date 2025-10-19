各地のこだわりの書店を訪ねる連載「本屋は生きている」。今回は東京・曳舟の「kamos」へ。国連関連機関の職員を経て実家の銭湯を継いだ4代目と、地域づくりの活動を通じて知り合った仲間が始めた店。答えがすぐに出ない課題にも「ずっと携えていることで何かとひもづく瞬間」が訪れる本をセレクトしています。（文・写真：朴順梨）数年前の話だが、墨田区で部屋探しをしていたことがある。欲が出てきて「スカイツリーと隅田川