日々使っている言葉に関するメモが溜（た）まっていたので、今回少しまとめて書きます。●「よだれ鶏」はハイコンテクスト過ぎないだろうか？すっかり日本人に定着した、茹（ゆ）でた鶏肉に辛いタレをつけて食べる「よだれ鶏」なのだが、最初に感じた違和感をわたしは引きずっている。高熱か何かで地面によだれを垂らしてトサカを真っ赤にして苦しんでいるニワトリのことばかり考えてしまうのだが、実態は、中国のえらい文学者